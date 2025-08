Fahrgast rennt nach Taxifahrt weg und bezahlt nicht

Am Samstag ließ sich in den frühen Morgenstunden ein bislang unbekannter Täter mit einem Taxi von Ulm nach Günzburg fahren. Am Ziel angekommen verließ er das Fahrzeug und rannte weg, da er den ausstehenden höheren zweistelligen Betrag nicht begleichen wollte. Laut Polizei rannte der Fahrer dem Täter hinterher und wurde bei der Verfolgung von dem Fahrgast beleidigt und bedroht. Er verlor die Spur des Täters. Die im Anschluss hinzugerufene Streife konnte den Geflüchteten vor Ort nicht mehr finden. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter dauern an, ein entsprechendes Strafverfahren wurde aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

