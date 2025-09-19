Icon Menü
Fahrkosten für Schnuttenbacher Schüler nach Günzburg: Warum Förderung wegfiel

Offingen

Monatlich 120 Euro: Warum Schnuttenbacher Kindern die Fahrkarte nach Günzburg nicht (mehr) bezahlt wird

Bisher wurde Schülern aus dem Offinger Ortsteil die Busfahrt nach Günzburg erstattet. Dass es nicht mehr geht, ruft Eltern auf den Plan. Was das Landratsamt sagt.
Von Heike Schreiber
    •
    •
    •
    Mehreren Kindern aus Schnuttenbach, die mit dem Bus zur Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg fahren, wird vom Landratsamt die Monatskarte nicht erstattet.
    Mehreren Kindern aus Schnuttenbach, die mit dem Bus zur Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg fahren, wird vom Landratsamt die Monatskarte nicht erstattet. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Bei ihrem ersten Kind hat es reibungslos funktioniert: Caroline Wolf aus Schnuttenbach meldete ihre Tochter an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg an, füllte einen Antrag auf Erstattung der Busfahrkosten aus und bekam das Geld aufs Konto. Jetzt hat die Mutter auch den jüngsten Sohn für dieselbe Schule angemeldet, seine besten Freunde aus dem Offinger Ortsteil taten es ihm gleich. Doch noch vor dem Schulstart folgte die böse Überraschung: Ihnen allen wurde die Übernahme der Busfahrkosten verweigert. Die Folge: Caroline Wolf soll ab sofort für zwei Kinder die Buskosten selbst tragen. Sie und andere betroffene Eltern wollten das nicht auf sich sitzen lassen und legten Widerspruch ein.

