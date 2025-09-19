Monatlich 120 Euro: Warum Schnuttenbacher Kindern die Fahrkarte nach Günzburg nicht (mehr) bezahlt wird

Bei ihrem ersten Kind hat es reibungslos funktioniert: Caroline Wolf aus Schnuttenbach meldete ihre Tochter an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg an, füllte einen Antrag auf Erstattung der Busfahrkosten aus und bekam das Geld aufs Konto. Jetzt hat die Mutter auch den jüngsten Sohn für dieselbe Schule angemeldet, seine besten Freunde aus dem Offinger Ortsteil taten es ihm gleich. Doch noch vor dem Schulstart folgte die böse Überraschung: Ihnen allen wurde die Übernahme der Busfahrkosten verweigert. Die Folge: Caroline Wolf soll ab sofort für zwei Kinder die Buskosten selbst tragen. Sie und andere betroffene Eltern wollten das nicht auf sich sitzen lassen und legten Widerspruch ein.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89362 Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis