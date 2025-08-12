Mehrere Räder in Offingen gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

In der Tannenstraße in Offingen haben Unbekannte ein Kleinkraftrad entwendet. Das schwarze Motorrad war laut Polizeibericht in der Zeit von Sonntagmittag bis Montagnachmittag vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Als die Besitzerin es am Montag nutzen wollte, war es verschwunden, heißt es.

Am Samstagabend wurde am Offinger Bahnhof zudem ein Fahrrad gestohlen. Der Besitzer hatte es nach Angaben der Polizei mit einem Schloss um das Vorderrad am dortigen Fahrradständer abgestellt. Als der Mann gegen Mitternacht zum Rad zurückkehrte, war lediglich das Vorderrad noch da, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Specialized“. Zeugen, die in der angegebenen Zeit Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte unter der Nummer 08222/96900 bei der Polizei Burgau melden. (AZ)