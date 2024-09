In der Zeit zwischen 30. August und 7. September hat ein unbekannter Täter in der Wallgrabenstraße in Leipheim ein Fahrrad aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Es handelt sich um ein blaues Mountainbike der Marke Ghost. Die Polizeiinspektion Günzburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)