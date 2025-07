Mehrere Fahrraddiebstähle in Günzburg: E-Bike und Rennrad entwendet

In Günzburg wurden kürzlich zwei Fahrräder gestohlen. Laut Polizei entwendeten Unbekannte am Dienstag im Zeitraum von 8 bis 19.30 Uhr am Bahnhof ein gelbes Rennrad. Am Mittwoch, zwischen 7.45 und 12.45 Uhr, wurde ein E-Bike in der Hofgasse gestohlen. Dieses war am Rahmen und Vorderrad versperrt und wurde möglicherweise davongetragen, so die Polizei. Sie bittet Zeugen unter 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

Rennrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrraddiebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis