Gundremmingen

Fahrschülerin in Unfall verwickelt: Seniorin übersieht Halt in Gundremmingen

Eine 78-jährige Autofahrerin übersieht auf der Hauptstraße in Gundremmingen ein anhaltendes Fahrschulauto. Der Schaden: 2000 Euro. Verletzt wird niemand.
    In Gundremmingen machte eine junge Frau schon als Fahrschülerin Erfahrung mit Verkehrsunfällen. Foto: Swen Pförtner, dpa (Symbolbild)

    Eine Fahrschülerin ist am Dienstag in Gundremmingen in einen Unfall verwickelt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr sie zusammen mit ihrem Fahrlehrer am Nachmittag dort die Hauptstraße. An der Einmündung in die Ortsverbindungsstraße von Lauingen nach Offingen musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte eine 78-jährige Pkw-Fahrerin, welche hinter dem Fahrschulauto fuhr, zu spät und fuhr auf das Fahrschulauto auf. An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Schäden am Heck und an der Fahrzeugfront in Höhe von insgesamt 2000 Euro. Verletzt wurde beim Unfall niemand, heißt es. Beide Autos blieben fahrtüchtig. (AZ)

