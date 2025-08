Von der „Rumpelkammer“ zum Fairteiler: Der neue Wartebereich im Offinger Bahnhof

Wer Lust auf eine Banane oder einen Pfirsich vor Abfahrt des Zuges bekommt, der kann in Offingen kostenlos zugreifen: Im Bahnhof gibt es jetzt einen öffentlichen Wartebereich samt Fairteiler. Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde dieser nun offiziell eingeweiht – und steht Pendlerinnen und Pendlern sowie Reisenden täglich von fünf Uhr morgens bis 20 Uhr abends zur Verfügung.

Mit Foodsharing gegen Lebensmittelverschwendung

Seit Freitag, 1. August, wird mit dem Fairteiler das Foodsharing-Projekt im Offinger Bahnhof Realität. Es ist Teil der Umsteigestation Offingen: Unter dieser Übeschrift soll das alte Bahnhofsgebäude wiederbelebt und zu einer modernen Mobilitätsstation werden. Mit Foodsharing, zu Deutsch „Essen teilen“, will sich die Gemeinde gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen. Denn übriggebliebene Waren, aber auch solche, deren Konsum nach Ablauf der Mindesthaltbarkeit noch möglich ist, sollen hier weiterverwendet werden und nicht in der Tonne landen. Sie werden in Offingen von verschiedenen Händlern, aber auch von Privatpersonen, zusammengetragen.

Am Tag zuvor fand in dem neuen Wartebereich eine kleine Einweihung statt. Gekommen waren laut Mitteilung rund 30 Interessierte, darunter auch Mitglieder des Marktgemeinderats. Foodsharing-Botschafterin Daniela Schmid erklärte das Konzept, die Regeln für den Fairteiler und, wie man selbst zum Foodsaver werden kann. Das sind Personen, die im Fairteiler regelmäßig nach dem Rechten sehen und die Lebensmittel in den Regalen im Blick behalten. Solche Foodsaver seien bereits in Offingen im Einsatz. Sie alle arbeiten ehrenamtlich und holen bei kooperierenden Betrieben und Händlern Lebensmittel ab, „die aus dem Sortiment genommen wurden oder bei denen lediglich die Umverpackung beschädigt ist“, heißt es weiter.

Wartebereich im Offinger Bahnhof offiziell eingeweiht

In dem neuen Wartebereich im Bahnhof liegen in einem Regal neben Tomaten und Gurken etwa Brot, Backwaren, Chips und vieles mehr. Daneben stehen zwei große Kühlschränke, gefüllt mit abgepackter Wurst, Joghurt und weiteren Lebensmitteln, die gekühlt werden müssen. Mit dabei sind auch vegane Produkte. Neben dem Fairteiler finden Pendlerinnen und Pendler sowie Reisende hier eine öffentliche Toilette und ein offenes Bücherregal mit Büchern zum Lesen, Mitnehmen und Hineinstellen. Nur die Snack-, Getränke- und Kaffee-Automaten fehlen noch. Sie sollen bald nachgeliefert werden.

Bürgermeister Thomas Wörz und Gemeinderätin Luise Bader präsentieren das Angebot des Fairteilers. Foto: Markt Offingen/Julia Hartmann

Bürgermeister Thomas Wörz erklärte: Die grundlegenden Dinge habe man im Vorfeld mit dem Gesundheitsamt geklärt, den öffentlichen Wartebereich, ursprünglich eine „Rumpelkammer“, habe der Bauhof neben dem Tagesgeschäft hergerichtet und es hätten sich Ehrenamtliche gefunden, was nicht ganz selbstverständlich sei. Die Ideen für die weitere künftige Nutzung des Offinger Bahnhofs sind alle aus der Bürgerbeteiligung entstanden und wurden weiterentwickelt. In die Umsteigestation ist damit inzwischen ein gewisses Leben eingekehrt. Viele Vereine und Organisationen würden die Besprechungsräumlichkeiten nutzen, auch die Anregung für das Entstehen eines Repair Cafés wurde verwirklicht.

Nachhaltigkeitsbericht als Grundlage

Wie sich Foodsharing in Offingen dauerhaft entwickle, das werde sich zeigen. „Offingen hat einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, in dem es auch um den sparsamen Umgang mit Ressourcen geht. Foodsharing ist dazu eine gute Geschichte“, betonte Wörz. „Was mich ganz besonders stolz macht: Offingen ist die erste und einzige Kommune im Landkreis Günzburg, in der es das gibt.“ (AZ)