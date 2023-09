Fallschirmspringen

Fallschirmspringer Marco Hepp ist Weltmeister in Sachen freier Fall

Kopfüber ins Nichts: In etwa 4000 Metern Höhe hat Marco Hepp das Flugzeug verlassen, nun rast er auf die Erde zu.

Plus Mit mehr als 500 Sachen rast Marco Hepp aus Günzburg auf die Erde zu. Er ist Welt- und Europameister, hält vier Weltrekorde. So kam er zum Speed-Skydiving.

Von Nadine Ballweg

Kurz vor dem Absprung denkt Marco Hepp an nichts. Sein Fokus liegt einzig und allein auf den nächsten Sekunden, in denen er im freien Fall Richtung Erdboden rast. Bis zu 529,77 Kilometer pro Stunde erreicht Hepp in der Luft. Er ist damit schneller als jeder andere Fallschirmspringer. Seit seinem ersten Sprung vor 13 Jahren geht es für den Günzburger nicht nur im literarischen Sinne hoch hinaus.

Per Zufall ist der Günzburger zu diesem Sport gekommen

Die Erinnerung an Hepps ersten Fallschirmsprung ist immer noch frisch. „Ich kam eher per Zufall zu diesem Sport“, sagt der Günzburger. Gemeinsam mit einem Bekannten kam er damals auf die Idee, auf diese Art einmal die Welt von oben zu sehen und durch die Lüfte zu gleiten. Der heute 37-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Fallschirmspringer.

