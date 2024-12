Falsche Polizeibeamte kontrollieren Mädchen am Bahnhof in Ichenhausen

In Ichenhausen haben sich am Dienstagabend zwei Männer als Polizeibeamte ausgegeben. Nach Angaben der Polizei meldete sich gegen 18.00 Uhr eine besorgte Mutter: Sie berichtete, dass ihre Tochter und deren Freundin von mutmaßlich falschen Beamten am Bahnhof kontrolliert wurden. Die Männer, die laut Zeugenaussagen eine Polizeiuniform trugen, wollten die Ausweisdokumente der Mädchen und die Fahrzeugpapiere des mitgeführten E-Scooters sehen. Die Mädchen verweigerten das. Daraufhin forderten die Männer sie auf, zu gehen. Es kam zu keinen weiteren Forderungen. Die Mutter informierte schließlich aufgrund des ungewöhnlichen Verhaltens die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

