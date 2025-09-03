Plötzlich hat sich der „Ast“ bewegt: Kinder entdecken tropische Raupe bei Fahrradtour

Eine seltene Entdeckung haben unsere jungen Leser Mia und Jonah aus Burtenbach mit ihrer Mutter in dieser Woche gemacht. Als sie gerade mit ihren Fahrrädern an der Mindel in Richtung Jettingen unterwegs waren, bemerkte Mia kurz nach dem Burtenbacher Kieswerk etwas Langes, Gelbes auf dem Weg. „Zuerst dachte ich, es ist nur ein Ast“, erzählt die Neunjährige, „aber dann hat es sich plötzlich bewegt.“ Sofort rief sie die anderen zurück, um gemeinsam das unbekannte Lebewesen zu untersuchen. „Es war eine gelbe Raupe mit schwarzen Streifen und Punkten“, erklärt Mias fünfjähriger Bruder Jonah, „und sie war riesengroß“. Mama Annette schätzt die Larve auf rund 15 Zentimeter Länge bei einem Durchmesser von etwa 1,5 Zentimeter.

Lukas Hesse

89349 Burtenbach

Raupe