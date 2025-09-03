Icon Menü
Familie entdeckt tropische Raupe in Burtenbach – Totenkopfschwärmer gefunden

Burtenbach

Plötzlich hat sich der „Ast“ bewegt: Kinder entdecken tropische Raupe bei Fahrradtour

Auf dem Weg zum See stößt eine Familie in Burtenbach auf einen seltenen Fund. Wie kommt die Larve eines Totenkopfschwärmers in den Landkreis?
Von Lukas Hesse
    Diese gelbe Raupe mit V-förmiger Musterung haben Mia und Jonah im Ried zwischen Burtenbach und Jettingen gefunden. Foto: Sammlung Privat
    Diese gelbe Raupe mit V-förmiger Musterung haben Mia und Jonah im Ried zwischen Burtenbach und Jettingen gefunden. Foto: Sammlung Privat

    Eine seltene Entdeckung haben unsere jungen Leser Mia und Jonah aus Burtenbach mit ihrer Mutter in dieser Woche gemacht. Als sie gerade mit ihren Fahrrädern an der Mindel in Richtung Jettingen unterwegs waren, bemerkte Mia kurz nach dem Burtenbacher Kieswerk etwas Langes, Gelbes auf dem Weg. „Zuerst dachte ich, es ist nur ein Ast“, erzählt die Neunjährige, „aber dann hat es sich plötzlich bewegt.“ Sofort rief sie die anderen zurück, um gemeinsam das unbekannte Lebewesen zu untersuchen. „Es war eine gelbe Raupe mit schwarzen Streifen und Punkten“, erklärt Mias fünfjähriger Bruder Jonah, „und sie war riesengroß“. Mama Annette schätzt die Larve auf rund 15 Zentimeter Länge bei einem Durchmesser von etwa 1,5 Zentimeter.

