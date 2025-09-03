Icon Menü
Familie trauert um verstorbene Mutter und Wertgegenstände

Günzburg

Schmuckdiebstahl im Krankenhaus? „Als sei die Trauer nicht schon schlimm genug“

Anna K. stirbt in der Klinik in Günzburg. Der Schmerz über den Verlust wird bei der Familie noch schlimmer, als ihre Wertgegenstände nach dem Tod fehlen. Wie kann das sein?
Von Sophia Huber
    Anna K. starb in einem Zimmer im Krankenhaus Günzburg. Das Bild rechts zeigt nicht die originale Halskette. Doch wo ist der Schmuck der verstorbenen Frau geblieben?
    Anna K. starb in einem Zimmer im Krankenhaus Günzburg. Das Bild rechts zeigt nicht die originale Halskette. Doch wo ist der Schmuck der verstorbenen Frau geblieben? Foto: Bernhard Weizenegger, Sophia Huber (Symbolbilder)

    Dass ihre Mutter gestorben ist, schmerzt Michaela S. aus Leipheim täglich. „Sie fehlt uns einfach so sehr.“ Kürzlich gab es im Familienkreis eine große Hochzeit, ein Platz blieb leer. Die Angehörigen wissen, wie gerne die Verstorbene diesen Tag miterlebt hätte. Sie war eigentlich noch nicht bereit, zu gehen, erzählt Michaela S. im Gespräch mit der Redaktion. Im März dieses Jahres starb ihre 84 Jahre alte Mutter, hier Anna K. genannt, nach einem kurzen Aufenthalt im Kreiskrankenhaus in Günzburg. Am 13. März wurde sie vom Notarzt hingebracht, vier Tage später musste sich die Familie verabschieden. „Wir wollen den Tod endlich irgendwie verarbeiten“, sagt die Leipheimerin. Sie spricht auch für ihren Vater, der seit dem Verlust seiner geliebten Frau Schwierigkeiten hat, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Denn neben dem Verlust seiner großen Liebe belastet ihn eine Sache zusätzlich.

