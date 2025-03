Wie es mit dem Familientaler im Landkreis Günzburg weitergeht

Auf das gute Beispiel aus dem Landkreis Günzburg wurde sogar der Bayerische Landtag aufmerksam: Nachdem im Jahr 2010 die ersten Familientaler an Eltern von Neugeborenen ausgegeben worden waren, durften Vertreter des Landkreises das Projekt damals in München präsentieren. Seitdem sind Tausende Taler im Gegenwert von je 40 Euro ausgegeben worden, die für Familien-Bildungsangebote genutzt werden konnten. Doch in diesem Jahr bekamen einige Eltern den Bildungsgutschein nicht mehr. Gibt es den Familientaler überhaupt noch?

Rebekka Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angela Brenner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis