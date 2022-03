Fankultur

vor 35 Min.

Die Handball-Omas des VfL Günzburg

Gut gelaunt in der Rebayhalle: Elisabeth Maier und Annemarie Jahn sind fast immer dabei, wenn ihre Enkelkinder Martina, Alexander, Stephan und Michael für den VfL Günzburg Handball spielen.

Plus Annemarie Jahn und Elisabeth Maier fiebern von der Tribüne aus mit den Teams des VfL Günzburg. Drei Enkel und eine Enkelin spielen bei den Weinroten. Was nicht bedeutet, dass die beiden Damen alles gut finden.

Von Jan Kubica

Günzburg Wenn diese beiden Damen zuschauen, sitzen 184 Jahre Handball-Begeisterung auf der Tribüne der Rebayhalle. Die Formulierung, sie zählen zu den treuesten Fans des VfL, wird nicht nur deshalb zur Floskel. Denn die beiden betagten und doch so jung gebliebenen Frauen stehen im Wortsinn für ein gutes Stück der Günzburger Handball-DNA. Annemarie Jahn und Elisabeth Maier fiebern mit gleich vier Enkelkindern, die für die sportlichen Aushängeschilder der Weinroten auflaufen: Martina Jahn spielt für die Frauen in der Bayernliga, Alexander, Stephan und Michael für die Männer in der 3. Liga.

