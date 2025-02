Endspurt: Das ist das Programm bis Aschermittwoch – auch für Faschingsmuffel

Der Fasching im Landkreis Günzburg hat es dieses Jahr nicht leicht: Er muss mit der vorgezogenen Bundestagswahl um die Aufmerksamkeit konkurrieren. Und dann kommen jeden Tag noch weitere, beunruhigende Nachrichten dazu, welche die Feierlaune dämpfen. An dieser Stelle wollen wir deshalb mal ganz bewusst das in den Vordergrund rücken, was Spaß macht und guttut. Die Redaktion hat zusammengestellt, was es in den letzten zwei Wochen der fünften Jahreszeit 2025 noch alles zu erleben gibt. Und das ist tatsächlich nicht wenig – auch für diejenigen, die mit dem organisierten Fasching vielleicht weniger am Hut haben.

Freitag, 21. Februar:

Für Faschingsfreunde: Das vorletzte Faschingswochenende startet mit dem Dürrlaria-Ball in Dürrlauingen in der Schulturnhalle. Beim Sportverein Hochwang steht der Hausball im Sportheim an.

Für Faschingsmuffel: Wer statt Polonaise und Gardetanz mehr auf Schlager steht und selbst gerne singt, ist im Gasthof zur Post in Leipheim richtig. Dort beginnt um 18.30 Uhr das allererste Kneipensingen. Im Neuen Theater Burgau geht es humorvoll, aber nicht faschingsmäßig mit der nächsten Aufführung von „Waldweiber-Wildwechsel“ weiter. Die Band Lovegun & Hornets from Mars aus dem Allgäu rockt ab 19.30 Uhr im Krumbacher Stückwerk.

Samstag, 22. Februar:

Für Faschingsfreunde: Lange mussten die Fans warten, jetzt zieht der Münsterhauser Nachtumzug endlich wieder durch den Ort. Ab 18 Uhr sind Faschingswagen und Fußgruppen bei dem Spektakel unterwegs, danach wird natürlich weiter gefeiert. In Haldenwang ist an diesem Tag der Faschingsball für Kindergarten- und Grundschulkinder mit Auftritt der Dürrlaria, organisiert vom Schützenverein Alpenrose Roßhaupten in deren Schützenheim.

Für Faschingsmuffel: Oder doch lieber etwas ganz ohne Pappnasen und Tanz? Das Günzburger Heimatmuseum hat um 14.30 Uhr eine Führung „Die Römer in Günzburg“ im Programm.

Sonntag, 23. Februar:

Für Faschingsfreunde: Von der gleichzeitig stattfindenden Bundestagswahl lassen sich die Aktiven des Leipheimer Haufens und ihre Gäste das Feiern nicht vermiesen: In der Güssenhalle wird bei der Prunksitzung ab 16 Uhr alles aufgeboten, was die Leipheimer zeigen können. Und das ist erfahrungsgemäß eine ganze Menge. Bereits am Vormittag um 10.15 Uhr lassen sich die Waldstetter Narren den geistlichen Segen mit auf den Weg geben beim Faschingsgottesdienst.

Icon Vergrößern Die Vogelwelt im Donaumoos können Teilnehmer eines Spaziergangs erleben. Foto: Arge Donaumoos Icon Schließen Schließen Die Vogelwelt im Donaumoos können Teilnehmer eines Spaziergangs erleben. Foto: Arge Donaumoos

Für Faschingsmuffel: Ruhe vom wilden Faschingstreiben und auch von der Aufregung der Bundestagswahl verspricht ein Spaziergang durchs Donaumoos, den die Arge Donaumoos zusammen mit den Volkshochschulen Günzburg und DonauZusam organisiert. Ornithologe Harald Böck erklärt die winterliche Vogelwelt im Gundelfinger Moos. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Parkplatz Birkenried an der B 16. Anmeldung bis zum 20. Februar, 15 Uhr erforderlich, bei der Arge Donaumoos unter Telefon 08221/74 41 oder per E-Mail: info@arge-donaumoos.de. Mit ABBA - The Concert gibt es im Günzburger Forum ab 19 Uhr nochmal Musik.

Donnerstag, 27. Februar:

Für Faschingsfreunde: Der Gumpige Donnerstag ist der Auftakt zur heißen Phase des Faschings. In Burgau ist wie immer die Hochburg des Feierns: Da steigt der traditionelle Trommlerball in der Kapuziner-Halle. Beginn ist um 20 Uhr. Zeitgleich reaktiviert das Burgau Racing Team die Knochenmühle und startet den ersten Rennfahrerball. Waldstetten startet ebenfalls um 20 Uhr seinen Narraball. Im Neuen Theater Burgau wird zum Weiberfasching improvisiert bei einer neuen Ausgabe von „Flotte Lotte“. Das Improtheater beginnt um 20 Uhr, Live an den Tasten ist Fred Brunner mit dabei.

Icon Vergrößern Das Protokollbuch des Günzburger Frauenklosters aus dem Jahr 1659 ist Teil der Führung von Stadtarchivar Raphael Gerhardt. Foto: Raphael Gerhardt/Heimatmuseum Günzburg Icon Schließen Schließen Das Protokollbuch des Günzburger Frauenklosters aus dem Jahr 1659 ist Teil der Führung von Stadtarchivar Raphael Gerhardt. Foto: Raphael Gerhardt/Heimatmuseum Günzburg

Für Faschingsmuffel: Das Kontrastprogramm liefert an diesem Tag der Museumsdonnerstag in Günzburg. Stadtarchivar Raphael Gerhardt gewährt am 27. Februar um 19 Uhr bei einer Führung einen Einblick in die Schätze des Stadtarchivs und zeigt, wie man dort selbst recherchieren kann. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Um Voranmeldung unter museum@rathaus.guenzburg.de oder telefonisch unter 08221/38828 wird gebeten. Der Leipheimer Zehtstadel hat an diesem Abend mit dem Kumpelkabarett von HG Butzko (20 Uhr) ebenfalls eine Alternative zum Faschingsfeiern im Angebot.

Freitag, 28. Februar:

Für Faschingsfreunde: Eine Schlagernacht gibt es am Rußigen Freitag um 19 Uhr in der Leipheimer Güssenhalle zu erleben. In Glöttweng (Gasthaus Adler) feiern die Dorffreunde ab 14.30 Uhr den Kinderfaschingsball. Unter dem Motto „Zeitenwende“ steht der Faschingsball des Katholischen Deutschen Frauenbunds im Schützenheim Roßhaupten. In der Alten Turnhalle in Neuburg veranstaltet der Musikverein ab 19 Uhr seinen Rußigen Freitagsball, unter anderem mit der Partyband „Alpenstreuner“.

Samstag, 1. März:

Für Faschingsfreunde: Um 14.11 Uhr fällt der Startschuss zum Faschingsumzug in Unterknöringen. Bereits um 13.30 Uhr beginnt der Seniorennachmittag in der Güssenhalle Leipheim. Der Terminkalender in der Region platzt an diesem Tag fast vor Partys, Feiern und Festen, hier nur eine kleine Auswahl: Beim Ski-Ball des TSV Burtenbach wird in der Burggrafenhalle gefeiert, die Fortuna Hochwang schmeißt ihre Faschingsparty. Swing in den Fasching heißt es beim Neuen Theater Burgau ab 20 Uhr. „The Wednesday Rehersal Bans“ und „Jazz‘n‘more“ spielen Jazz- und Swingmusik, Kostümierung im Stil der 20er Jahre ist willkommen.

Icon Vergrößern Das Landauer-Haus in Krumbach-Hürben kann besucht werden. Foto: Hans Bosch (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Landauer-Haus in Krumbach-Hürben kann besucht werden. Foto: Hans Bosch (Archivbild)

Für Faschingsmuffel: Aber es geht auch ganz ohne Fasching, zum Beispiel bei einer Führung im Landauer-Haus Krumbach ab 14.30 Uhr. Oder abends im Krumbacher Stückwerk beim Clubabend mit LminusB an den Reglern. Zu hören gibt es Techhouse, Minimal House und Deep-House.

Sonntag, 2. März:

Für Faschingsfreunde: Um 14 Uhr beginnt in Waldstetten der Ausnahmezustand: Dann startet der Faschingsumzug durch die Gemeinde. Und auch am Sonntagabend geht es munter weiter, zum Beispiel in Haldenwang mit dem Lumpenball der Haldenwanger Gaudi im Bürgersaal ab 19 Uhr. Bei der Burkhardia ist um 12 Uhr die traditionelle Fahnenübergabe am Rathaus in Jettingen-Scheppach, abends steigt ab 20 Uhr in der Turn- und Festhalle der Fähnrichsball. Der Schützenverein Langenhaslach lädt bereits ab 10 Uhr zum traditionellen Faschingsfrühschoppen im Schützenheim ein, ab 14 Uhr ist dann das Faschingstreiben auf dem St-Martin-Platz mit der Feuerwehr. Im Anschluss folgt ein lustiges Kräftemessen sowie spaßige Aktivitäten vor und im Feuerwehrhaus

Icon Vergrößern Die Fähnriche der Burkhardia und ihre Fähnrichsbräute stehen im Mittelpunkt beim Fähnrichsball am Fasnachtssonntag in der Jettinger Turn- und Festhalle. Foto: Peter Wieser (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Fähnriche der Burkhardia und ihre Fähnrichsbräute stehen im Mittelpunkt beim Fähnrichsball am Fasnachtssonntag in der Jettinger Turn- und Festhalle. Foto: Peter Wieser (Archivbild)

Für Faschingsmuffel: Wer an diesem Faschingssonntag lieber etwas anderes unternehmen möchte, findet vielleicht im Günzburger Forum am Hofgarten noch einen Platz: Hier beginnt um 17 Uhr das Konzert „Zum Abschied - Fernando Express live“.

Rosenmontag, 3. März:

Für Faschingsfreunde: Das Großereignis des Tages ist traditionell der Burgauer Rosenmontagsumzug. Startschuss ist um 13.33 Uhr. Das Racing-Team Burgau lädt auch an diesem Abend wieder zum Ball in die Knochenmühle ein. Doch auch anderswo im Landkreis wird an diesem Abend feste gefeiert.

Icon Vergrößern Am Rosenmontag finden sich die Krumbacher Faschingsgilden wieder auf dem Marktplatz ein. Foto: Bauer (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Rosenmontag finden sich die Krumbacher Faschingsgilden wieder auf dem Marktplatz ein. Foto: Bauer (Archivbild)

Für die Krumbacher Faschingsgilden geht am Rosenmontag die Post ab: Schlorper, Zylinderer, Rosenmontagswitwen und Gaudiweiber haben ihren großen Festtag in der Innenstadt. Gefeiert wird in der ganzen Stadt – zum Beispiel auch bei der Blaulichtbar der Feuerwehr, die vor dem Gasthof Diem aufgebaut wird. Im Breitenthaler Vereinsheim lädt der Deisenhauser Carnevals-Club DCC zu seinem Rosenmontagsball (20 Uhr).

Faschingsdienstag, 4. März:

Für Faschingsfreunde: Am allerletzten Faschingstag geben die Narren noch mal alles. Zentrum des Interesses ist Jettingen, wo das Rumäckra, der große Faschingsumzug und das Fasnachtstreiben auf dem Marktplatz ab 13 Uhr stattfinden. Im Vereinsheim Breitenthal veranstaltet der Musikverein ab 13.30 Uhr seinen Kinderball und Faschingsausklang. Dann wird es so langsam Zeit, den Fasching enden zu lassen. Um 16.45 Uhr wird auf dem Marktplatz in Günzburg der Narrenbaum gefällt, im Kötzer Vereinsheim und in der Leipheimer Güssenhalle beginnt jeweils um 19.30 Uhr der Kehraus. (AZ)