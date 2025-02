Streit bei Faschingsparty: 43-Jähriger und 32-Jährige geraten aneinander

Bei einer Faschingsparty am Gumpigen Donnerstag ist in Burgau ein Streit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23.15 Uhr in der Mühlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einer 32-jährigen Besucherin. Die Geschädigte wurde dabei leicht verletzt, zudem wurden ihre Brille und ihre Handtasche beschädigt, heißt es im Polizeibericht weiter. (AZ)

