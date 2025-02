Wie vom anderen Stern: Beste Laune in Burgau

Wie bringt man ein Publikum, das ohnehin schon in bester Faschingslaune ist, noch mehr auf Touren? Also: „Burga zua, ohne Strömpf und ohne Schuah“ und dann „So isch recht“ schreien und die 21. Burgammer Narrensitzung kann beginnen. Die m+m’s, nicht die bunten überzogenen Schokolinsen, sondern der Faschings- und Freizeitverein m+m‘s Burgau, wie die offizielle Bezeichnung heißt, hatten schließlich auch eine ganze Menge versprochen. Allen voran die Chefs persönlich als smartes Moderatorenteam Alexandra und Manuel (Alexandra Buelens, Manuel Weh) im NASA-Astronauten-Look.

Dann mal los und gleich mit dem Nachwuchs, den m+m’s Youngsters und Teenies, und hinein in den „Spirit of Wild West“. Sie zeigten den Gästen, wie wild der Westen in der Burgauer Kapuziner-Halle sein kann. Der „Cotton Eye Joe“ hätte große Augen gemacht, wie da mit Speeren geschwungen und „gesquaredanced“ wurde. Wenn dann die Bühne von der Burgavia samt Garde und Markgrafenpaar Lea, der Redegewandten, und Marcel, dem Taktvollen, nicht nur gut ausschauend, sondern auch hervorragend tanzend, bevölkert wird, dann ist der Einstieg perfekt auf das, was da noch kommt.

Icon Vergrößern Beste Stimmung auch beim Publikum, dem an diesem Abend nicht langweilig wurde. Foto: Peter Wieser Icon Schließen Schließen Beste Stimmung auch beim Publikum, dem an diesem Abend nicht langweilig wurde. Foto: Peter Wieser

Die Berta (Christine Hank), die demnächst ihren 70. Geburtstag ganz groß feiern will, und der Schorsch (Marianne Baumann) waren ebenfalls wieder da. Ja, und wo war denn der Herr Pfarrer? Ehrensache, dass Burgaus Stadtpfarrer Simon Stegmüller auch dieses Mal irgendwann auf der Bühne stand. Dass heuer quasi „DJ Ötzi-Saison“ ist, ist inzwischen bekannt. Somit animierte selbiger mit weißem Strickmützle und gleichfarbenem Daunenjäckle die Gäste einmal mehr zu musikalischen Höhenflügen aus „Hey Baby“ und „Namen tragenden Sternen“. Unterstützung steuerte der Bernd am Keyboard bei – Alleinunterhalter Bernd Mayer, der immer wieder das Publikum zum Tanzen hervorholte.

Aus Gundelfingen waren die Glinken mit Prinzengarde und Prinzenpaar angereist, der Carnevals-Club-Harthausen (CCH) war mit Großer Garde und Doppeltanzmariechen gekommen und die Dürrlaria aus Dürrlauingen hatte neben ihrer Großen Garde ihr sich durch die 1980er Jahre ballettierendes Männerballett mitgebracht. Geballte Männerkraft gab es auch bei dem der Knoronia aus Unterknöringen, welches in die Tiefen der Meere abtauchte. Von etwas weiter her gekommen waren der CCK Fantasia aus Königsbrunn, die Narrneusia aus Neusäß und die Laugnataler Faschingskracher aus Welden: Brillante Shows vom „Licht der Legenden“, von „Mysteria, dem Reich hinter verschlossener Tür“ bis hin zu „Monopoly“, dem Spiel, wo man zum Opernplatz will, aber ewig am Ostbahnhof wartet, weil der Zug nicht kommt. Die Zusamtaler Bettschoner hatten sich dagegen ganz dem Motto der m+m’s angepasst: Die waren zuvor mit ihrem Raumschiff vom Weltraumbahnhof Zusmarshausen gestartet und dann auf den Kapuziner-Hallen-Planeten gestoßen. Gut nach Mitternacht war es an der Zeit für die m+m’s Showtanzgruppe: Jetzt hob die „m+m’s-Rocket-Crew“ ab, um fremde Welten, Planeten und Galaxien zu erkunden. Ob sie die „Galaxy of Love“ gefunden hat, lässt sich nicht mehr feststellen – im Anschluss wurde nämlich noch eine ganze Weile fröhlich weitergefeiert.

Icon Vergrößern The Spirit of Wild West“ – so präsentierten sich die Youngsters und die Teenies – der Nachwuchs der m+m‘s Burgau. Foto: Peter Wieser Icon Schließen Schließen The Spirit of Wild West“ – so präsentierten sich die Youngsters und die Teenies – der Nachwuchs der m+m‘s Burgau. Foto: Peter Wieser