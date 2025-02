Faschingsumzug in Offingen: Streitigkeiten endeten mit Ohrfeigen

Der Faschingsumzug in Offingen ist am Sonntagnachmittag aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen. Sie nahm zwei Anzeigen wegen Körperverletzung auf. In beiden Fällen endeten die Auseinandersetzungen mit einer Ohrfeige. Gegen 15.15 Uhr sprach eine Frau demnach während des Umzugs eine Polizeistreife an. Sie habe im Verlauf einer Diskussion von einem Bekannten eine Ohrfeige erhalten.

Streit zwischen zwei Frauen endete mit Ohrfeige

Am frühen Abend meldete sich eine weitere Frau bei der Polizeiinspektion Krumbach. Sie berichtete von einem Streit mit einer anderen Frau nach dem Offinger Umzug. Auch dieser habe mit einer Ohrfeige geendet.

Bereits vor Beginn des Umzugs nahm die Polizei zudem eine 23-Jährige in Gewahrsam. Sie sei an einer Einlassstelle aufgefallen, da sie betrunken war. Später wurde sie von einem Bekannten bei der Polizeiinspektion Burgau abgeholt. (AZ)