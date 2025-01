Opening 2025: Zurück zu den Wurzeln der Jazz Spätzla

„Megalovania“ – nein, nicht der Videospiel-Track, sondern kräftiger Big Band-Sound war das und genau das, was das Publikum erwartet hatte. Gerade einmal auf der Bühne, eröffnete die Fat Cat Combo am Freitag den ersten der beiden Opening 2025-Abende. Ein „Back to the Roots“, nannte es Moderator Robert Sauter. Es war ein Revival und ein Zurück zu den Wurzeln nach Offingen in die Mindelhalle, wo die Ursprünge der Opening-Abende liegen.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Combo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis