Feuchter Keller in der Musikschule Ichenhausen: Gibt es wieder nur eine „Notlösung“?

Ichenhausen

Feuchter Keller in der Musikschule: Gibt es wieder nur eine „Notlösung“?

Auf der Bürgerversammlung wird das seit Jahren bestehende Problem in der Musikschule thematisiert. Was Bürgermeistermeister Robert Strobel zu einer Sanierung sagt.
Von Heike Schreiber
    Die Kellerräume in der Musikschule in Ichenhausen sind feucht. Das Problem besteht seit Jahren.
    Die Kellerräume in der Musikschule in Ichenhausen sind feucht. Das Problem besteht seit Jahren. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Keinen Hehl aus seiner Enttäuschung machte in der ersten Bürgerversammlung in Ichenhausen ein Mitglied der Stadtkapelle. Sein Anliegen betraf die Musikschule. Seit Jahren sei der Keller, in dem der Verein ein Musikerstübchen hat, feucht. Die große Hoffnung aller Mitglieder sei gewesen, dass im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße eine größere Sanierung des Gebäudes erfolgen könnte und die Vereinsmitglieder endlich dauerhaft trockene Räume bekämen. „Jetzt kriegen wir wohl doch nur eine Notlösung“, bemängelte er. Was Bürgermeister Robert Strobel dazu sagte.

