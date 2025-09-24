Feuchter Keller in der Musikschule: Gibt es wieder nur eine „Notlösung“?

Keinen Hehl aus seiner Enttäuschung machte in der ersten Bürgerversammlung in Ichenhausen ein Mitglied der Stadtkapelle. Sein Anliegen betraf die Musikschule. Seit Jahren sei der Keller, in dem der Verein ein Musikerstübchen hat, feucht. Die große Hoffnung aller Mitglieder sei gewesen, dass im Zuge des Ausbaus der Bahnhofstraße eine größere Sanierung des Gebäudes erfolgen könnte und die Vereinsmitglieder endlich dauerhaft trockene Räume bekämen. „Jetzt kriegen wir wohl doch nur eine Notlösung“, bemängelte er. Was Bürgermeister Robert Strobel dazu sagte.
Ichenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden