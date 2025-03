Feuerwehr eilt zu Brand in leer stehendem Gebäude in Günzburg

In Günzburg hat es am Donnerstagabend gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 17 Uhr über eine Rauchentwicklung in einem leer stehenden Gebäude in der Mühlgasse informiert. Durch die Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es in einem Raum im Obergeschoss des Gebäudes zu einem Brandausbruch kam. Das Obergeschoss wurde zwar vollständig verrußt, zu einer weiteren Brandausbreitung kam es jedoch nicht. Die Ursache steht laut Polizei bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich liegen. (AZ)

