Feuerwehr Günzburg rettet Taube aus misslicher Lage

Es war kein alltäglicher Einsatz, zu dem die Feuerwehr Günzburg am Montagnachmittag mit der Drehleiter in die Günzburger Innenstadt ausrücken musste. Wie Kommandant Christoph Stammer mitteilte, hatte sich eine Taube in einer Hausdachrinne hoch über dem Wätteplatz in eine missliche Lage gebracht. Ein Passant hatte beobachtet, dass der Vogel in der Rinne festklemmte und die Feuerwehr alarmiert. Die fuhr mit Drehleiter und drei Mann unter den Augen zahlreicher neugieriger Beobachter vor. Einer der Feuerwehrleute befreite die Taube behutsam und verfrachtete sie in ein Katzenkörbchen. Zurück am Boden wurde die Taube wieder auf freien Fuß gesetzt, die umgehend davon flog. Laut Stammer blieb das Tier unverletzt. Auf etwa zehn tierische Einsätze pro Jahr kommt die Günzburger Wehr, von Vögeln, über Katzen bis zu Schlangen sei schon alles dabei gewesen.