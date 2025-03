Feuerwehr muss in Freihalden wegen brennendem Auto ausrücken

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend in Freihalden wegen eines brennenden Pkws ausrücken. Laut Polizei geriet gegen 20.30 Uhr ein in der Augsburger Straße abgestellter Pkw aufgrund eines Kurzschlusses im Motorraum in Brand. Der Eigentümer konnte das Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr Freihalden war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei etwa 2.500 Euro. (AZ)

