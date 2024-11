Theaterstück des SV Freihalden: Die Feuerwehr bleibt im Dorf

Nein, das Theaterstück spielt nicht im beschaulichen Freihalden, sondern in dem Ort namens „Floriansfreihalden“. Den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern ist ihre Freiwillige Feuerwehr hochheilig. Aus diesem Grund gibt es dort, sei es zur Stärkung oder Beruhigung, die Florianszipfel: eine mit Leberkäse umwickelte Essiggurke. Und wenn ein Stück mit einem Einzug lautstark demonstrierender und mit Transparenten wedelnden Darstellern beginnt, ist klar, dass da in Floriansfreihalden etwas nicht stimmt. Dort steht fest: „Unsra Feuerwehr bleibt im Dorf.“ Am Freitag war im Freihalder Sportheim Premiere des Dreiakters von Katharina Daffner. Bei der Aufführung am Samstag war die Autorin selber vor Ort. Dazu aber später mehr.

