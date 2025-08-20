Icon Menü
Feuerwehren rücken in Jettingen-Scheppach wegen Heckenbrand aus

Jettingen-Scheppach

Feuerwehren rücken in Jettingen-Scheppach wegen Heckenbrand aus

In Jettingen-Scheppach ging am Dienstag eine Hecke in Flammen auf, die Nachbarn reagierten schnell. Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.
    In Jettingen-Scheppach hat am Dienstag eine Hecke gebrannt.
    In Jettingen-Scheppach hat am Dienstag eine Hecke gebrannt. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In der Claus-von-Stauffenberg-Straße in Jettingen-Scheppach ist am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr eine Hecke in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits von Nachbarn des Anwesens gelöscht, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden beläuft sich demnach auf circa 400 Euro. Die Brandursache ist unbekannt. Die Feuerwehr Scheppach war mit sieben, die Feuerwehr Jettingen mit neun Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

