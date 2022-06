Fliegerbombe in Günzburg ist kontrolliert gesprengt worden

Wegen einer 30-Kilo-Fliegerbombe in Günzburg-Deffingen war die A8 zwischen Günzburg und Burgau am Donnerstagvormittag für etwa 40 Minuten komplett gesperrt.

Routine ist es nie – die Sprengung einer Fliegerbombe. Aber routiniert und professionell ist genau das am Donnerstagvormittag in Günzburg-Deffingen abgelaufen. Das Sprengkommando München (Firma Tauber) war angerückt, um die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf diese Weise unschädlich zu machen. Zuvor musste unter anderem die A8 zwischen Günzburg und Burgau in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das ist laut Stefan Müller, Chef der Günzburger Polizei, gegen 9.50 Uhr geschehen. Gut 40 Minuten später war die Autobahn dann wieder für den Verkehr freigegeben.

Ein lauter Knall um 10.25 Uhr, den Müller auch noch Luftlinie gut drei Kilometer entfernt in seinem Dienstgebäude hörte – dann war der Spuk vorüber. "Keine Personen- oder Sachschäden. Es ist völlig kontrolliert gesprengt worden", meldete der Dienststellenleiter.

Auf einer Freifläche östlich des Günzburger Gewerbegebietes Deffingen Süd (Kimmerle-Ring) bzw. der Bundesstraße 16 und südlich der A8 ist am Mittwoch bei Sondierungsarbeiten diese Fliegerbombe gefunden worden. Bereits gegen 9 Uhr hatte am Donnerstag der Polizeihubschrauber die Sicherheitszone abgesucht – die letzte Kontrolle aus der Luft, um unbefugt sich aufhaltende Personen in diesem Gebiet ausfindig zu machen.

Fliegerbombe musste vor Ort gesprengt werden

Die Bombe, mit einer Nettosprengmasse von rund 30 Kilogramm ausgestattet, musste vor Ort gesprengt werden. Sie konnte wegen ihrer Beschaffenheit nicht entschärft und abtransportiert werden. Um den Fundort war jener Sicherheits- und Evakuierungsradius von 500 Metern gezogen worden. Betroffen davon und den damit verbundenen Absperrmaßnahmen waren Betriebe im Bereich des Gewerbegebietes Deffingen Süd, unter anderem der V-Baumarkt und die Fertighaus-Welt. Teile des Legoland-Freizeitparks mit dem angrenzenden Feriendorf lagen ebenfalls innerhalb dieser Zone – und auch die nahe Autobahn 8 und die Bundesstraße 16.

Das Sprengkommando München ist angerückt. Foto: Ralf Zwiebler

Die Fliegerbombe befand sich auf leicht erhöhtem Gelände und nicht etwa in einer Senke. Entlang der 30-Kilo-Bombe sind in einer Richtung, nämlich der des Gewerbegebietes, gefüllte Container platziert worden, mit dem Ziel, jedweden Splitterflug zu unterbinden.

A8 war zwischen Burgau und Günzburg in beiden Richtungen gesperrt

Während der unmittelbaren Vorbereitung und Durchführung der Sprengung durfte der definierte Sicherheitsbereich nicht betreten oder befahren werden. Dies betraf auch den Durchgangsverkehr auf der Autobahn und bedingt die vollständige Sperrung der A8 zwischen den Anschlussstellen Günzburg und Burgau. Die B 16 war davon nicht betroffen. Gesperrt wurden weiterhin das Gewerbegebiet Deffingen Süd und Teile des Freizeitparks.

Die Polizei begann in der Früh, Straßen in der Nähe der Fliegerbombe abzusperren. Foto: Ralf Zwiebler

Was bedeutete dies für das Legoland konkret? Der Park öffnet normalerweise um 10 Uhr. Am Mittwoch wurde während einer Besprechung der Beteiligten (unter anderem Polizei, Feuerwehr, Autobahnbetreiber Pansuevia, Vertreter der Stadt Günzburg, des Landratsamts und des Freizeitparks) diskutiert, ob man die Klötzchenwelt am Donnerstagvormittag überhaupt öffnen solle. Die Frage, die aufkam, lautete: wohin dann mit den Gästen? Die seien ohnehin auf der Anfahrt. Um keinen gigantischen Stau zu produzieren, wurden die Besucherinnen und Besucher nun auf einer Behelfszufahrt auf den Parkplatz geleitet. Die Zufahrt "wird derzeit normalerweise von Baufahrzeugen benutzt. Eine Genehmigung liegt vor, dass wir das in dieser Situation so machen dürfen", sagte Parksprecherin Marion Pachmann gegenüber unserer Redaktion.

Wie das Legoland die Gäste informiert hat

Teile des Legolands, die gerade noch innerhalb des 500-Meter-Evakuierungsradius lagen, wurden aus Sicherheitsgründen in Gänze gesperrt, bis die Sprengung vorüber war. Die betroffenen Bereiche sind demnach das Land der Ritter und Lego-City gewesen. "Das geschieht ganz unspektakulär", sagte Pachmann vor der Sperrung "Wichtig ist uns, dort Mitarbeiter zu platzieren, die darauf hinweisen, warum der Parkbereich gerade nicht betreten werden kann." Legoland hat sich mit Aushängen beholfen, um die Parkbesucherinnen und -besucher zu informieren. Zudem wurden Gäste, die beispielsweise im Feriendorf elektronisch eine Übernachtung gebucht haben, per E-Mail über die Umstände benachrichtigt. Während der Sperrung ging ins Feriendorf mit seinen Übernachtungsmöglichkeiten und aus dem Feriendorf nichts.