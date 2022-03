Kleinflugzeug kracht beim Landeanflug am Günzburger Flugplatz in den Boden

Ein Flugzeug hat am Dienstagabend Probleme beim Landeanflug auf den Flugplatz Günzburg-Donauried bekommen. Es krachte in den Boden. Der Pilot wurde verletzt.

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist ein Doppeldecker beim Landeanflug auf den Günzburger Flugplatz verunglückt. Der Polizei zufolge hatte das Flugzeug Probleme und verlor an Geschwindigkeit. Es wurde zu langsam und krachte in den Boden.

18 Bilder Flugzeugabsturz am Günzburger Flugplatz: So lief der Einsatz Foto: Mario Obeser

Flugzeug stürzt bei Flugplatz Günzburg-Donauried ab – Pilot verletzt

Der Pilot, der laut Polizei alleine im Flugzeug saß, konnte noch selbst aussteigen, wurde bei dem Unfall jedoch mittelschwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden ist im Moment noch nicht bekannt.

Im August 2005 raste ein Flugzeug am Günzburger Flugplatz über die Startbahn hinaus und landete in einem Acker. Foto: Dieter März (Archivbild)

Es ist nicht der erste Unfall auf dem Flugplatz. Im Jahr 2005 raste ein Kleinflugzeug, eine Cessna 150, durch einen Pilotenfehler beim Startversuch über die Startbahn hinaus. Das Flugzeug landete in einem Rübenacker, der Pilot wurde dabei verletzt. (AZ)