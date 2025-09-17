Patenschaften zur Förderung der Gesundheitsbildung für Grundschulkinder im Landkreis Günzburg

Gesund, stark und selbstbewusst aufwachsen – das wünschen sich Eltern für ihre Kinder. Das Präventionsprogramm Klasse2000 für Grundschulen unterstützt dabei. Die AOK fördert laut einer Pressemitteilung im Landkreis Günzburg auch in diesem Schuljahr mit Patenschaften diese kindgerechte Gesundheitsförderung. Bis zum 17. Oktober können sich alle Grundschulen im Freistaat für eine Patenschaft bewerben. Die AOK trägt nach eigener Aussage für die vierjährige Patenschaft die Kosten pro Klasse und Schuljahr. „Kinder sollten möglichst früh lernen, wie wichtig eine gesunde Lebensweise ist und am besten gelingt das, wenn man ihnen zeigt, was sie selbst dafür tun können“, weiß Ottmar Pfanz-Sponagel, Gesundheitsexperte bei der AOK-Direktion Günzburg.

Klasse2000 soll Gesundheitskompetenz nachhaltig verankern

Das Programm vermittle, wie Kinder gesund essen und trinken, sich bewegen und entspannen können, zudem aber auch, wie sich Probleme und Konflikte lösen lassen. Es integriere so Gesundheitsförderung aktiv in den Stundenplan und in den Schulalltag. Bei den rund 15 Unterrichtseinheiten pro Jahrgangsstufe unterstützen speziell geschulte Klasse2000-Gesundheitsförderer und -förderinnen die Lehrkräfte, so die AOK. Ergänzt werden die Unterrichtsinhalte digital durch die Lern-Website Klaro-Labor. Hier finden die Kinder und ihre Eltern Vorschläge für sportliche Aktivitäten, Entspannungsgeschichten und weitere Tipps aus dem Klasse2000-Programm, die sie interaktiv und spielerisch bearbeiten können.

Klasse2000 ist laut AOK das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. Die AOK Bayern fördere demnach zusammen mit den neuen 400 Patenschaften zukünftig mehr als 2000 Grundschulklassen im Rahmen des Schulprogramms Klasse2000. Es startet stets in der ersten und endet nach der vierten Klasse. Pro Grundschule fördert die AOK bis zu zwei weitere Klassen. Mit der Patenschaft werden der Einsatz von Gesundheitsförderern oder -förderinnen, die Entwicklung und Herstellung der Unterrichtsmaterialien plus interaktiven Lern-Website sowie die Organisation des Programms finanziert. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!