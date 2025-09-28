Ausstellung in Günzburg: Die Wiedervereinigung durch die Augen von Fotograf Daniel Biskup

Es war ein magischer Tag, dieser 3. Oktober 1990. Hunderttausende feierten am Brandenburger Tor die Deutsche Einheit. Es war der Tag, an dem der offizielle Einheitsvertrag unterzeichnet wurde. Weltgeschichte wurde geschrieben in den Monaten zwischen den großen Demonstrationen in der DDR im Herbst 1989 und der Wiedervereinigung im Oktober 1990. Mittendrin in diesem Wirbel der Ereignisse war Daniel Biskup, der zu den bedeutendsten deutschen Fotojournalisten zählt, mit seiner Kamera. Er porträtierte die ganz Großen wie den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl mit seiner Regierungsmannschaft, setzte aber auch die Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten der Mauer, die Geschichte wurde, in Szene. In diesem Jahr feiert Deutschland am 3. Oktober 35 Jahre Einheit. Ein guter Zeitpunkt, sich zu erinnern und der Freude der Menschen, ihren Hoffnungen und ihrer Unsicherheit nachzuspüren? Wer diese Frage mit ja beantwortet, der ist bei der Fotoausstellung von Biskup im Landratsamt Günzburg in der Dillinger Straße richtig.

