Frage der Woche: Was müsste sich im Bahnverkehr Ulm-Augsburg am schnellsten ändern?

Die vergangene Woche war geprägt von Bahn-Neuigkeiten: Die ICE-Neubautrasse gerät möglicherweise aufs Abstellgleis, die Bestandsstrecke zwischen Ulm und Augsburg wird zwar saniert und modernisiert, aber erst 2034 und nicht wie geplant 2030. Und das Deutschlandticket soll ab Januar nun doch von 58 auf 63 Euro steigen. Ach ja, ganz vergessen: Der Schienenersatzverkehr zwischen Burgau und Westheim, was für viele Pendlerinnen und Pendler noch bis Oktober durchhalten heißt.

Im Rahmen unserer Frage der Woche wollen wir von Ihnen hören: Welche Verbesserung an der Bestandsstrecke Ulm-Augsburg wünschen Sie als Pendler oder Pendlerin als Erstes? Welche Bahnsteige sind etwa bisher nicht barrierefrei? Wo gibt es eigentlich gefühlt immer eine Oberleitungsstörung? Und was kann Ihrer Meinung nach eigentlich nicht bis 2034 warten?

Gerne können Sie Ihre konstruktiven Einsendungen und Wünsche wie immer an unsere Redaktion per E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 26. September, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)