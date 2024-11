Kreditkarte ausgespäht: Frau erhält falsche Rechnung über 800 Euro

In Ichenhausen hat eine 58-Jährige bereits Anfang Oktober in einem Onlineshop Kleidung bestellt. Nun erhielt sie im Nachgang eine Rechnung in Höhe von knapp 800 Euro für Waren, die sie so jedoch nie bestellt hatte. Wie die Polizei mitteilt, gab die Frau zur Bezahlung der Kleidung im Onlineshop die Daten ihrer Kreditkarte an. Unbekannte Täter seien so an ihre Daten gelangt und hätten diese rechtswidrig für weitere Online-Einkäufe genutzt. Als die 58-Jährige das bemerkte, ließ sie ihre Kreditkarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. (AZ)

