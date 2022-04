Der SC Mönstetten gewinnt das Derby beim SV Wattenweiler

Plus Ramona Bamberger gelingt beim 2:0-Derbysieg des SC Mönstetten ein Tor mit Seltenheitswert. Der TSV Burgau verliert zweimal in Folge.

Auch sportlich frohe Ostern erlebt haben die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SC Mönstetten. Sie bezwangen im Landkreis-Derby den gastgebenden SV Wattenweiler verdient 2:0. Der TSV Burgau hingegen verlor daheim gegen den TSV Ottobeuren 0:2 und auch das Gastspiel beim FC Loppenhausen unglücklich 1:2.