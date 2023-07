Frauenfußball

17:55 Uhr

Facht dieses deutsche Frauen-Team eine neue Welle der Begeisterung an?

Angefeuert von den vor Ort in Australien anwesenden Fans, absolviert die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft eine offene Trainingseinheit.

Plus Was sich Fußballerinnen im Landkreis Günzburg vom Auftritt der Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland erhoffen.

Von Alois Thoma Artikel anhören Shape

Die Weltmeisterschaft der Frauen läuft, und am Montag, 24. Juli 2023 (10.30 Uhr), wird es ernst für die deutschen Fußballerinnen. Dann bestreiten sie im Stadion in Melbourne gegen Marokko ihr erstes Gruppenspiel. Fußballerinnen aus den heimischen Bezirksoberliga-Vereinen TSV Burgau, SC Mönstetten und SV Wattenweiler trauen dem deutschen Team einiges zu. Einhelliger Tenor: Der Einzug ins Finale ist – wie im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft in England – das Traumziel, auch wenn die Spiele in der Qualifikation nicht ganz überzeugend gelaufen sind.

Der Auftrag: Hinten sicher stehen

Tessa Belandt, Damenleiterin und Torhüterin des TSV Burgau, der in der neuen Runde in Spielgemeinschaft mit dem SC Mönstetten antreten wird, drückt der deutschen Mannschaft kräftig die Daumen. „Ab dem Halbfinale wird’s aber mit Sicherheit recht eng“, befürchtet die 25-Jährige. Hinten sicher stehen und vorne eine treffsichere Alexandra Popp – so könnte es ihrer Meinung nach klappen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen