Trotz Unterzahl: Fußballerinnen des SV Wattenweiler holen Derby-Sieg

Plus Frühes Rot als Knackpunkt: Bezirksoberliga-Fußballerinnen des SV Wattenweiler gewinnen beim SC Mönstetten. Der TSV Burgau verliert zum Auftakt.

80 Minuten in Unterzahl gespielt und dennoch als 2:1-Siegerinnen vom Platz gegangen. Dieses Kunststück vollbrachten die Fußballerinnen des SV Wattenweiler im Landkreis-Derby der Bezirksoberliga beim ersatzgeschwächten SC Mönstetten. Mit einer 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen den TSV Buchenberg startete der TSV Burgau erfolglos in die neue Saison.