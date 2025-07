OB-Wahl: Auch die Freien Wähler setzen auf Michael Jahn

Klarer hätte die Entscheidung nicht ausfallen können. Die Vorstandsmitglieder der Freien Wähler Günzburg haben einstimmig beschlossen, den SPD-Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters, Michael Jahn, bei der Kommunalwahl 2026 zu unterstützen. Die letztendliche Entscheidung für die Nominierung hat die Mitgliederversammlung, bei der sich Jahn mit seinen Zielen präsentieren wird. Die Versammlung ist bereits für Ende Juli angesetzt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Freien Wähler. Die offizielle Nominierung von Michael Jahn durch die SPD findet, wie berichtet, im September statt.

Der Vorstand sei überzeugt davon, dass mit dem 29-jährigen Rechtsanwalt nicht nur die erfolgreiche Arbeit für die Stadt Günzburg der vergangenen beiden Jahrzehnte fortgesetzt, sondern auch zukunftsweisend weiterentwickelt werden kann, so die Freien Wähler. Alle Vorstandsmitglieder finden es demnach überaus positiv, dass das kommunalpolitische Engagement von Michael Jahn sich in vielen Bereichen mit den Interessen der Freien Wähler deckt. Sie konnten sich davon überzeugen, dass er durch seine Tätigkeit in einer renommierten Wirtschaftskanzlei wichtige Einblicke in die Wirtschaft mitbringt, die ihm für seine Arbeit mit lokalen Unternehmen von großem Vorteil sein werden.

Freie Wähler Günzburg unterstützen SPD-Kandidat Michael Jahn für Oberbürgermeisterwahl

In seiner Präsentation vor dem Vorstand habe Michael Jahn deutlich gemacht, dass er mit einem frischen Blick auf bestehende Strukturen moderne Perspektiven und Akzente setzen möchte mit dem Ziel, die Stadt Günzburg zukunftsfest und lebensnah zu gestalten. Dabei lege er großen Wert auf sachorientierte Lösungsansätze und eine offene, respektvolle Kommunikation mit allen demokratischen Parteien und transparente Entscheidungen in Verwaltungsprozessen.

Günzburgs Dritter Bürgermeister Anton Gollmitzer sowie Sybille Löhle und Michael Briegel, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden der Freien Wähler Günzburg, freuen sich darauf, mit ihrem ganzen Team die Kandidatur von Michael Jahn zu unterstützen, heißt in der Pressemitteilung weiter.

Drei Kandidaten für die OB-Wahl in Günzburg stehen schon fest

Wie berichtet gibt es nun drei Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters von Günzburg: Neben Michael Jahn wollen auch Stefan Baisch (CSU) und Martin Endhardt für die GBL bei der Kommunalwahl im März 2026 antreten und die Nachfolge von Gerhard Jauernig antreten, der nach 24 Jahren nicht mehr weitermachen will. Die UWB-Fraktion im Stadtrat hat sich nach eigenem Bekunden noch nicht entschieden, ob sie einen der Kandidaten der anderen Parteien unterstützen oder einen eigenen Bewerber aufstellen wird. (AZ)