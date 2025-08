Warum Artur Kehrle aus dem Stadtrat Ichenhausen ausscheidet

Nach fast 18 Jahren im Stadtrat von Ichenhausen beendet Artur Kehrle zum 31. August 2025 seine kommunalpolitische Tätigkeit. In der Sitzung am Dienstagabend informierte Bürgermeister Robert Strobel über den Rücktritt und würdigte Kehrles langjähriges Engagement. Es gelte nun, Kehrle ziehen zu lassen – und das gehe nicht, ohne ihm in seiner letzten Sitzung, zu danken – im Namen der Stadt Ichenhausen, aber auch ganz persönlich.

Artur Kehrles Rücktritt: Ichenhausen verliert einen langjährigen Stadtrat

Kehrle begründet seinen Schritt in einem Schreiben mit persönlichen und auch gesundheitlichen Gründen. „Als Stadtrat war es mir immer wichtig, dass die uns gestellten Aufgaben im Sinne des Gemeinwohls erledigt wurden“, betont er. Gegenseitige Wertschätzung, Verlässlichkeit und ein fairer Umgang seien für ihn immer Leitplanken gewesen. Nach mehr als 50 Berufsjahren – davon 30 Jahre als Selbstständiger – sei es nun an der Zeit, Verantwortung abzugeben. Die Fraktionsvorsitzenden Christian Gorzitze (Freie Wähler) und Heike Glassenhart (CSU) sowie die Sprecher der SPD, Gerlinde Schweiger, und der LIB/Grünen, Alexander Ohgke, dankten Kehrle in der Sitzung ausdrücklich für die stets konstruktive Zusammenarbeit.

Kehrle war seit 2007 Mitglied des Stadtrats und prägte in dieser Zeit insbesondere die Arbeit der Freien Wählervereinigung Ichenhausen. Neun Jahre lang führte er die Fraktion als Vorsitzender, davor war er sechs Jahre stellvertretender Vorsitzender. Schon 2023 hatte er aus persönlichen Gründen den Fraktionsvorsitz abgegeben, blieb aber weiterhin als Stadtrat aktiv. Als Fraktionsvorsitzender sei es nicht damit getan, nur an Sitzungen teilzunehmen, sagte er vor zwei Jahren. Man müsse sich in Themen tiefer hineinarbeiten, viele Termine machen. „Dafür fehlt mir inzwischen die Zeit und der Kopf.“ Schon damals habe er gespürt, dass seine Leistungsgrenze ausgereizt ist.

Der 68-Jährige suchte nie das Rampenlicht. Auch bei seinem Abschied aus dem Stadtrat verzichtete er nun auf große Worte. In seinem Schreiben dankt er für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, und wünscht den verbleibenden Stadträten und allen Beteiligten „für die Zukunft alles Gute“.