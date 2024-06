Aus Unachtsamkeit: 19-Jährige kollidiert in Freihalden mit geparktem Auto

Am Ende einer Linkskurve kommt eine 19-Jährige Autofahrerin in Freihalden von der Fahrbahn ab und stößt mit einem geparkten Pkw zusammen. Der Schaden ist hoch.

Eine 19-jährige Autofahrerin hat am Freitagmorgen in Freihalden einen Unfall verursacht. Laut Polizei befuhr die junge Frau um 7.25 Uhr die Untere Dorfstraße in Freihalden von Gabelbachergreut kommend in Richtung Ortsmitte. Am Ende einer Linkskurve kam die 19-Jährige aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Nach dem Zusammenstoß prallte das Fahrzeug der 19-Jährigen noch gegen einen Gartenzaun. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An dem geparkten Pkw und dem Gartenzaun entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. Gegen die 19-jährige Unfallverursacherin wurde in Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)