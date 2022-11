Freihalden

18:00 Uhr

Der Markt Jettingen-Scheppach baut wie seit Jahrzehnten nicht mehr

In Jettingen-Scheppach wird kräftig gebaut. Auf die verschiedenen Vorgaben würde auch in der Bürgerversammlung in Freihalden eingegangen. Das größte Projekt ist der Neubau der Sporthalle am Schindbühel in Jettingen.

Plus In den nächsten Jahren hat die Gemeinde noch vieles vor. Bei der Bürgerversammlung im Ortsteil Freihalden kommt auch die Überflutung der Hammerschmieds-Siedlung zur Sprache.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Jettingen-Scheppach wächst. Im September lebten in der Marktgemeinde 7621 Menschen, davon 846 in Freihalden. Gleichzeitig wird gebaut und investiert wie schon lange nicht mehr. Die Bürgerversammlung im Ortsteil Freihalden war eine von vier, die bereits in den Ortsteilen Jettingen und Scheppach sowie für die Ortsteile Ried und Eberstall stattgefunden haben. Und auch diese war mit rund 60 Bürgerinnen und Bürgern gut besucht. Die Bürgerversammlung in Schönenberg findet an diesem Freitag, 25. November, im Gasthaus Brutscher statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen