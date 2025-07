Freihalden schwelgt in französischem Flair

50 Jahre sind es im nächsten Jahr her, dass Freihalden und das französische Ars ihre Freundschaft offiziell besiegelt haben. Als Einstimmung darauf veranstaltete das Freihalder Partnerschaftskomitee ein „Französisches Fest“, mit freundlicher Unterstützung des Sportvereins Freihalden. Gut 100 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung, „die französische Lebensart mit allen Sinnen zu genießen“. Bestes Wetter und blau-weiß-rote Tricolore-Dekoration vor dem Sportheim sorgten für einen schönen Rahmen am Samstagabend vor dem französischen Nationalfeiertag 14. Juli („Quatorze Juillet“). Die Mitglieder des Ars-Komitees bewirteten die Gäste mit selbst gekochtem Essen aus der feinen französischen Küche. Dazu gab es edle Tropfen vom Beaujolais-Wein, Cidre und Cassis. DJ Michael Rogg ließ französische Hits erklingen, zu später Stunde abgelöst durch deutsche und internationale Gassenhauer. Jürgen Bigelmayr testete mit einem Quiz das Wissen der Schwaben über Frankreich. Ein weiterer Höhepunkt waren die fetzigen Aufführungen der Kindertanzgruppen des SV Freihalden, geleitet von „Nesch“ Scheel aus Burtenbach. Nicht nur Mamas, Papas, Omas und Opas klatschten begeistert. Auch Präsident Jonas Fischer und sein Team freuten sich über die „tolle Atmosphäre und das positive Feedback“. Gelohnt hat sich das "Französische Fest" auf jeden Fall - auch wegen der Finanzspritze für das Jubiläum 1976 – 2026 in Freihalden mit den Freundinnen und Freunden aus Ars.

