Heiligmann-Geschwister holen alle Klubtitel

Alles in Heiligmannscher Hand! So lassen sich die Tennis-Vereinsmeisterschaften des SV Freihalden zusammenfassen. Alle vier Konkurrenzen gingen an das Geschwisterpaar Maxima und Xavio Heiligmann. Während die 22-jährige Maxima ihren Titel im Damen-Einzel verteidigte, sorgte ihr erst 16-jähriger Bruder Xavio für eine Sensation im Herren-Einzel. Maxima Heiligmann musste im Endspiel gegen Bettina Bigelmayr mehr kämpfen, als ihr lieb war. Beim 6:3, 4:6, 10:6 verlangten die beiden Finalistinnen einander alles ab. Mit rekordverdächtig langen Ballwechseln, bei denen die Kugel nicht selten mehr als 40 Mal übers Netz ging, beharkten sich die Kontrahentinnen fast drei Stunden lang.

Ebenfalls eine mitreißende Angelegenheit war das Finale zwischen Xavio Heiligmann und Josi Hieber. Favoritenschreck Heiligmann hatte bereits Titelverteidiger Matthias Bigelmayr und den am höchsten gewetteten Teilnehmer, Lukas Fischer, aus dem Rennen geworfen. Schließlich ließ er sich auch von Josi Hieber auf dem Weg zu seinem Triumph nicht aufhalten. Heiligmann rang Hieber in einem Match mit vielen direkt erzielten Punkten regelrecht nieder. „Noch nie habe ich so viel laufen müssen wie heute“, sagte der erschöpfte und zugleich glückliche Nachwuchsspieler direkt nach seinem 6:4, 7:6-Erfolg. Oft bestimmte Hieber das Tempo, doch Heiligmann tauchte viele unerreichbar scheinende Bälle aus den Ecken und holte doch noch die Punkte.

In den Doppeln machten die beiden Heiligmanns ihren Totaltriumph perfekt. Maxima ließ an der Seite von Linda Goldstein gegen Vanessa Lenard und Bettina Bigelmayr beim 6:2, 6:4 nichts anbrennen. Und Xavio war auch mit Doppelpartner Andreas Mayer nicht zu schlagen. Sie siegten 6:4, 6:3 gegen Josi Hieber und Dany Kipping. Bei der Abschlussfeier ließen gut 70 Mitglieder die Sieger und Finalisten hochleben. Xavio Heiligmann dankte dabei - auch im Namen seiner Schwester - seiner Mutter Meli und seinem Vater Helmut, der besondere Motivationskünste aufgeboten hatte.

