Freihalden, London

vor 47 Min.

Wie Ramona Fuchs der verstorbenen Elizabeth II. Respekt erweist

Ramona Fuchs hat sich am späten Freitagnachmittag zum Buckingham-Palast aufgemacht, um der verstorbenen britischen Königin ihren Respekt zu erweisen.

Plus Ramona Fuchs aus Freihalden lebt seit 13 Jahren in London. Wie sie die Nachricht über den Tod der Queen erreicht hat. Und warum sie die britische Königin so schätzt.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

"Am Donnerstagnachmittag", erzählt Ramona Fuchs, "sind die Telefone schon heiß gelaufen." Viele Freundinnen und Freunde wollten von der Wahl-Londonerin Näheres wissen. Es stand ganz offensichtlich nicht gut um die britische Königin Elisabeth II. Ein Beleg für die aus Feihalden stammende Frau, die am Mittwoch ihren 39. Geburtstag feierte, war die königliche Familie. Die war Medienberichten zufolge auf dem Weg ins schottische Schloss Balmoral, westlich von Aberdeen gelegen. Die 96-jährige Monarchin liebte schon immer das Landleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen