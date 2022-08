Freihalden

vor 48 Min.

Nach tödlichem Unfall bei Gabelbach ist die Trauer in Freihalden groß

Plus Nach dem Unfalltod von zwei beliebten Männern am Freitagabend wird in Freihalden getrauert. Das Fendt GT- und Oldtimertreffen am Wochenende wird abgesagt.

Von Bernhard Weizenegger

Der Tod zweier Männer aus Freihalden durch einen schweren Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend zwischen Gabelbach und Gabelbachergreut ereignete, legt einen Trauerschleier über Freihalden. Gegen 18 Uhr kam der 74-jährige Fahrer des Fahrzeuges laut Polizei in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen mehrere Bäume, wurde durch den Aufprall in Einzelteile gerissen und blieb an einer kaum einsehbaren, steilen Böschung liegen.

