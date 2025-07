SV Freihalden erlebt einen Boom

Der Sportverein Freihalden setzt weiter auf das bewährte Führungsduo Franco Lapescara/Patrick Langenmair. Der Erste und der Zweite Vorsitzende wurden bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim wiedergewählt. Auch bei den anderen Vorstandsämtern gab es keine Änderungen: Kassierer bleibt Stefan Biberacher, Schriftführerin Marina Zirm. Um die Mitgliederverwaltung kümmert sich Florian Kraftmayer. Beisitzer sind Georg Feiger, Hans-Jörg Mayer und Christian Schömer. Dazu kommen die drei Abteilungsleiter Christian Schießl (Fußball), Josi Hieber (Tennis) und Christine Schorer (Gymnastik). Mit der Jugendarbeit sind Lukas Fischer und Andrea Sucker betraut. Als Vereinsehrenamtsbeauftragter stellt sich Jürgen Bigelmayr zur Verfügung.

Josi Hieber hat den Führungsstab in der Tennissparte von Joachim Färber übernommen, der in den vergangenen 16 Jahren die Geschicke der Abteilung lenkte. Auf dem roten Sand erlebt der SVF gerade einen Boom. Vor allem Tennisspielerinnen und Kinder sind der Abteilung in der jüngsten Zeit in großer Zahl beigetreten. Auch die Sportart Gymnastik erfreut sich regen Zulaufs. Das Angebot für Kinder und Erwachsene ist vielfältig. Im Fußball plagen die Verantwortlichen große Nachwuchssorgen. Die Frauen- und die Männermannschaften machen dagegen trotz knappen Personals Freude.

Zum Stichtag 1. Januar 2025 zählte der Gesamtverein 605 Mitglieder – und das bei nur gut 800 Einwohnern. Als Investition sind die Sanierung und Erweiterung der Sportheim-Toiletten sowie die sukzessive Renovierung des Tennisheims geplant. Die Versammlung gab dafür grünes Licht. Ehrungen rundeten die Tagesordnung ab. Martin Reiter wurde für 60 Jahre Vereinstreue geehrt, Anton Ziegler für 50 Jahre. Stephan Schmid und Jürgen Radler erhielten Urkunden für 40 beziehungsweise 25 Jahre im SVF.

