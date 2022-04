Welche Sorgen die Jäger im Landkreis Günzburg haben

Plus Auf ihrer Hegeschau beklagen die Waidmänner den Verlust der Verbindung weiter Teile der Gesellschaft zur Natur. Warum Füchse in der Region sterben, ist unklar.

„Die Arbeit wird nicht leichter“, beschrieb Manfred Borchers die Lage für die Jäger im nördlichen Landkreis Günzburg. Der Vorsitzende des Günzburger Jagdschutz- und Jägervereins, der aus Ichenhausen kommt, machte deutlich, dass die Verbindung zur Natur in der Bevölkerung offensichtlich abnehme. Deshalb seien die Kameraden im Verein aufgefordert, dagegen zu wirken.