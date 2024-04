Freihalden

Zwei gesunde Bäume werden entfernt, zwei neue gepflanzt

In Freihalden mussten zwei Trompetenbäume entfernt werden. Die nicht heimische Pflanze ist giftig.

Plus Ein Mann pflanzt nicht heimische, giftige Catalpa im Markt. In Freihalden mussten nun zwei von ihnen verschwinden. Der Grund hierfür sind Tiere.

Von Celine Theiss

"Ich finde nicht gut, dass zwei gesunde Bäume entfernt werden mussten", sagte Josef Singer ( CSU) in der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates. Konkret ging es ihm hierbei um zwei Trompetenbäume, auch Catalpa genannt, die am Ortseingang in Freihalden von Jettingen kommend von einer der Marktgemeinde bekannten Person gepflanzt wurden. Die hier nicht heimischen Pflanzen mussten nun verschwinden. "Für den Mann sind erhebliche Kosten entstanden", sagte Singer. Laut Bürgermeister Christoph Böhm sind das nicht die ersten Bäume, die dieser im Marktgebiet gepflanzt hat.

Rätin Cornelia Stiefel (FUW), die freiberufliche Natur- und Umweltpädagogin ist, erzählte, dass sie die Pflanzung solcher Bäume nicht unterstützt. Auch der Marktgemeinderat hätte sich in der Vergangenheit gegen die Pflanzung der Trompetenbäume ausgesprochen. Die Blätter dieser Bäume, die neben einer Futterwiese standen, seien latent giftig. Die Pflanzen hätten dort einige Jahre gestanden und immer wieder Blätter abgeworfen, die auf dieser landwirtschaftlich genutzten Fläche gelandet sind. Nun hätte der Eigentümer der Futterwiese geklagt. Auch Landrat Hans Reichhart wurde laut Stiefel, die als Fachberaterin in dem Fall involviert war, von diesem über den Sachverhalt informiert.

