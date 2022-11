Freihalden

vor 49 Min.

"Zwoi Eggschdrigge" sorgen beim Publikum für Lachsalven

In der Komödie "Zwei Eggschdrigge" sind die Hüttenbewohner Albert und Jakob in herzlicher Gegensätzlichkeit verbunden.

Plus Der SV Freihalden trumpft nach der Corona-Pause mit einer Komödie auf. Was zwei Männer, die sich in den Wald zurückgezogen haben, dort alles erleben.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Nach zweijähriger Pause ging am Samstag im Freihalder Sportheim endlich wieder der Vorhang auf. Die Theatergruppe präsentierte in bester Spiellaune den Abend füllenden Dreiakter "Zwoi Eggschdrigge". Das schwäbische Stück dreht sich um zwei, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sich aber dennoch in die Waldeinsamkeit zurückgezogen haben, denn das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist die Sehnsucht nach Ruhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen