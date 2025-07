Freihalder Tennis-Damen beenden ihre Premierensaison als Tabellendritte

Die Euphorie in Freihalden um das neu formierte Tennis-Damenteam hat nach der Pfingstpause zwei Dämpfer erhalten. Auf die erste Niederlage in der Punktrunde gegen Kettershausen folgte zum Saisonfinale beim TC Elchingen erneut ein 1:5. Auch die Herren des SV Freihalden unterlagen wieder 3:6 zu Hause gegen Horgau/Auerbach (TeG Rothtal).

Waren die Freihalderinnen in der Vorwoche noch unglücklich unter Wert geschlagen worden, hatten sie diesmal keine Chance. Bis auf den Einzelsieg von Maxima Heiligmann auf Position eins (6:2, 3:6, 10:8) gingen alle Matches klar verloren. Somit schließen die SV-Frauen ihre erste Spielzeit seit mehreren Jahren als Tabellendritte der Südliga 5 ab.

Abteilungsleiter Josi Hieber zu den Newcomerinnen: „Wir sind stolz auf unsere Damen“

Mit diesem Abschneiden können die Newcomerinnen sehr zufrieden sein. Die Grundlagenarbeit mit den Trainern Michael Kuffner und Matthias Bigelmayr trug bereits in der Premierensaison Früchte. „Wir sind stolz auf unsere Damen. Sie haben unseren Verein würdig vertreten“, lobte SV-Tennis-Abteilungsleiter Josi Hieber.

Ihm selbst und seinen Kameraden der Herrenmannschaft dagegen glückte wieder nicht der Befreiungsschlag in der Südliga 3. In den Einzeln hatten die Gastgeber die Partie gegen die TeG Rothtal noch ausgeglichen gestalten können. Beim Zwischenstand von 3:3 gelang in den Doppeln jedoch nur noch ein Satzgewinn. Diesen verbuchten Albert Erlenbaur/Matthias Bigelmayr (6:3, 3:6, 2:10). Ihre Einzel gewannen Albert Erlenbaur (2:6, 6:4, 10:4), Rainer Böck (6:0, 2:6, 10:7) und Dennis Kirschner (6:1, 6:2). Der 17-jährige Youngster Xavio Heiligmann schrammte knapp an einem weiteren Einzelsieg (6:2, 2:6, 7:10) vorbei, der die 4:2-Führung für Freihalden bedeutet hätte. „Heute wäre der erste Saisonsieg drin gewesen“, meinte entsprechend Team-Kapitän Dennis Kirschner.

In den zwei noch ausstehenden Spielen der Männer entscheidet sich der Kampf um den Klassenerhalt in den direkten Duellen im Tabellenkeller gegen Zusmarshausen 2 und Gersthofen 3 am kommenden beziehungsweise übernächsten Sonntag. (AZ)