Anerkennung für Engagement der Burgauer Feuerwehren beim Jahrhunderthochwasser

Tagelang kämpften die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Burgau und ihrer Stadtteile Seite an Seite mit Betroffenen, der Bundeswehr, vielen anderen Vereinen und ehrenamtlichen Helfern gegen das Hochwasser in der Markgrafenstadt. Unermüdlich füllten sie Sandsäcke, platzierten diese, retteten Bürger aus überfluteten Häusern, bargen deren Hab und Gut und halfen selbstlos überall dort, wo sie gebraucht wurden. Den Organisatoren des 9. Burgauer Kultursommers von 18. bis 21. Juli zusammen mit der Stadt Burgau als Veranstalter war es ein großes Anliegen, die Solidarität und das unermessliche Engagement der Burgauer Feuerwehren für andere zu würdigen. Hermann Skibbe und Frank Hammerschmidt wollen ihre Dankbarkeit mit Freikarten zum Ausdruck bringen. „Die Leistungen der Burgauer Feuerwehr und der Feuerwehren aus den einzelnen Stadtteilen war überwältigend. Es fällt schwer, unseren Dank für ihren immensen Einsatz in Worte zu fassen. Diese großen Gesten der Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe und Kameradschaft möchten wir deshalb sehr gerne mit einer im Vergleich kleinen Geste würdigen“, so die Organisatoren. „Unser Burgauer Kultursommer setzt auch dieses Jahr wieder ein Zeichen für Gemeinschaft, denn wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben: Gemeinsam schaffen wir es. Darum freuen wir uns, der Feuerwehr Burgau, Großanhausen, Limbach sowie den Wehren Unter- und Oberknöringen insgesamt 100 Tickets schenken zu können.“ Das Bild zeigt: (von links) Frank Hammerschmidt, Bürgermeister Martin Brenner, Sänger Thomas Stieben und Hermann Skibbe. Foto: Stadt

