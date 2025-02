Freistaat Bayern investiert 900.000 Euro im Landkreis Günzburg

Auf Initiative von CSU und Freien Wählern sollen aus dem Nachtragshaushalt des Bayerischen Landtags gezielt regionale Projekte vor allem die Bereiche ländlicher Raum, Wissenschaft und Forschung, Sicherheit sowie Kunst und Kultur gefördert werden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Davon sollen auch der Landkreis Günzburg mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 900.000 Euro profitieren. Ziel der Fraktionsinitiativen sei es, bayernweite Akzente zu setzen und wichtige örtliche Anliegen in den Fokus zu rücken, so die Landtagsabgeordneten Jenny Schack (CSU) und Marina Jakob (Freie Wähler).

„Bei der finanziellen Unterstützung legen wir in diesem Jahr den Schwerpunkt auf den Hochwasser- und Katastrophenschutz und investieren zusätzlich in Wissenschaft und Kultur“, sagt Schack. Privatpersonen, Firmen und auch Schulen seien nach wie vor mit Sanierungsarbeiten beschäftigt. „Beim Thema Hochwasser unterstützen wir die Schadensbeseitigung und zugleich die Entwicklung eines Warnsystems“, erläutert Jakob.

Nach Hochwasser-Schaden in Millionenhöhe: Landtag unterstützt St.-Thomas-Gymnasium

Im Landkreis Günzburg entstand am St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen durch das Juni-Hochwasser Schäden in Höhe von einer Million Euro. Für Schulen in privater oder kirchlicher Trägerschaft stellt sich die Finanzierung der Beseitigung der massiven Schäden als besonders schwierig dar. Diese Schulen sind laut Pressemitteilung ein essenzieller Baustein in der bayerischen Schullandschaft. Deshalb stellt der Landtag insgesamt 1,65 Mio. Euro für die in den Landkreisen Günzburg, Unterallgäu und Neuburg-Schrobenhausen betroffenen kirchlichen Schulen zur Verfügung. In der Region wird das Gymnasium in Wettenhausen finanziell unterstützt.

„Wir müssen aber auch aus den Ereignissen im letzten Jahr unsere Lehren ziehen“, sagt Landtagsabgeordnete Jakob. Daher werde in die Entwicklung eines Frühwarnsystems investiert. Hierbei werden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) speziell erhobene, lokale Wetterdaten analysiert. Bei Überschreitung kritischer Messwerte werden Bevölkerung und Einsatzkräfte automatisiert benachrichtigt. Hierfür sollen auch zusätzliche Wetter- und Pegelsensoren installiert werden. Zur Verfügung stehen für die Entwicklung dieses Systems für die Landkreise Günzburg, Aichach-Friedberg und Augsburg insgesamt 500.000 Euro.

Wissenschaftszentrum Reisensburg und Klostermuseum Ursberg erhalten Förderung

Eine Förderung von 60.000 Euro erhält das Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg (WZR) für den Ausbau der Barrierefreiheit. „Das WZR unterstützt als Tagungszentrum die wissenschaftliche Zusammenarbeit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene sowie den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung“, sagt Landtagsabgeordnete Schack. Mit dieser Investition gebe man dem Schloss Reisensburg weiterhin eine gute Perspektive, das Angebot in der jetzigen Form erhalten zu können.

Weitere 400.000 Euro fließen in die Neukonzeption und Gebäudesanierung des Klostermuseums in Ursberg. Ab 2028 soll dort das deutschlandweit erste „Museum für, mit und über Menschen mit Behinderung“ beheimaten sein. Die beiden Landtagsabgeordneten sehen in diesem Projekt einen wichtigen Beitrag dazu, dass das Museum nicht nur ein Ort der Erinnerung und Information ist, sondern aktiv zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung beiträgt. Die finale Abstimmung im Bayerischen Landtag über den Nachtragsaushalt und die darin enthaltenen Initiativen findet voraussichtlich im Juni dieses Jahres statt. (AZ)