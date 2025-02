Fremder Mann spricht Kind auf Spielplatz in Ichenhausen an

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch ein Mädchen auf einem Spielplatz in Ichenhausen angesprochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Spielplatz in der Bahnstraße. Der bislang unbekannte Mann fragte das Kind, ob es Schokolade möchte. Das Mädchen verneinte und lief nach Hause. Das Kind beschrieb den Unbekannten wie folgt: 35 bis 40 Jahre alt, gebräunte Haut, er trug eine Warnweste und war mit einem gelben Pkw mit Münchner Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

