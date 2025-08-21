Radfahrerinnen stoßen in Kurve vor Burgau zusammen

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Fahrradfahrerinnen hat sich am vergangenen Mittwochnachmittag in Burgau ereignet. Laut Polizeibericht war eine 19-Jährige gegen 15.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Dillinger Straße in Richtung Mindelaltheim unterwegs. Am Kreisverkehr verläuft der Radweg in einer Linkskurve mit einer mittig durchgezogenen Linie, was laut den Beamten aus Sicht der 19-Jährigen unübersichtlich ist. Gleichzeitig mit ihr fuhr eine 55-Jährige mit ihrem Pedelec in Gegenrichtung in die dortige Kurve ein. Die beiden Radlerinnen stießen mit den Vorderrädern frontal zusammen und stürzten. Dabei verletzten sich beide Beteiligten leicht, wobei nur die ältere der beiden Frauen einen Fahrradhelm trug, berichtet die Polizei weiter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. (AZ)

